E-5'te kan donduran kaza! Ehliyetsiz sürücünün 2 kişiye çarptığı anlar otobüs kamerasında

Ambulansı aradık geldiler. Yolun ortasında yatan adamın durumu ağırdı alnı açılmıştı. Kaldırımda yatan arkadaşın da kafasında kırıklar vardı. Ambulans geldi onları götürdü. Otobüs emniyet şeridinin diğer tarafındaydı. Durağa tam sıfır değildi. Üst geçit kullanılmadığında da burada buna benzer kazalar oldu" dedi.