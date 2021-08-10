E-5'te kan donduran kaza! Ehliyetsiz sürücünün 2 kişiye çarptığı anlar otobüs kamerasında

Olay, E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine gidişte yolcu indirip bindirmek için durağa yanaşan belediye otobüsü durağa tam yanaşmadan kapılarını açtı.
Bu sırada otobüse yanaşan 2 erkek yolcuya emniyet şeridinden son sürat gelen ehliyetsiz sürücü hususi aracıyla çarptı.
VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ
Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yola, diğeri kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahalenin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri durumları ağır yaralanan iki vatandaşı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.
Olay anında orada bulunan Emrecan Ertürk gördüklerini anlatarak, "Burada otobüs yolcu indiriyordu. Beyaz araç emniyet şeridinden geliyordu. Durakta bekleyen 2 yolcu vardı. Araç onları fark etmedi ve bir anda çarptı. Çarptıkları yolculardan birisi yola fırladı diğeri kaldırıma çarptı. Çarpan sürücünün de ehliyeti yokmuş.