Toboil'in kurucusu Bahtiyar Azizli’den akaryakıt kullanımına dair bilinmeyenler

Kurucusu olduğu Toboil'de müşterilerine en iyi hizmeti ve en iyi akaryakıtı sunma gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bahtiyar Azizli, iyi bir akaryakıtın nasıl anlaşılacağına dair ipuçları verdi.

İyi bir akaryakıtın motorun rölanti sesini son derece sağlıklı çıkaracağını ifade den Bahtiyar Azizli , kaliteli bir akaryakıt kullanan aracın, gerek yokuşu çıkarken gerekse yokuşu inerken çok zorlanmayacağını ve üstelik sessiz bir şekilde çalışacağını söyledi.

, kaliteli bir akaryakıt kullanan aracın, gerek yokuşu çıkarken gerekse yokuşu inerken çok zorlanmayacağını ve üstelik sessiz bir şekilde çalışacağını söyledi. Kaliteli akaryakıtın daha uzun süre dayanacağı için daha fazla yol yapmaya imkân tanıyacağını belirten Bahtiyar Azizli , "Özellikle benzinde kaliteyi belirleyen en önemli faktörlerden birinin oktan olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple oktan sayısı yeterli miktarda bulunmalıdır" dedi.

, "Özellikle benzinde kaliteyi belirleyen en önemli faktörlerden birinin oktan olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple oktan sayısı yeterli miktarda bulunmalıdır" dedi. Kullanılan akaryakıtın motorda vuruntu ve sarsıntı yapmaması gerektiğini ifade eden Bahtiyar Azizli , "Akaryakıtın uzun süre depoda kalabileceği göz önünde bulundurulduğunda oksitlenmeye sebep olmamalı ve depoya da zarar vermemelidir" dedi.

, "Akaryakıtın uzun süre depoda kalabileceği göz önünde bulundurulduğunda oksitlenmeye sebep olmamalı ve depoya da zarar vermemelidir" dedi. Müşterilerinin ihtiyaç duydukları her türlü akaryakıtı bünyelerinde bulundurduklarını ifade eden Bahtiyar Azizli , "Performansı en yüksek akaryakıt, benzindir. Benzinin motorine göre daha çabuk buharlaştığını ama motoru daha sessiz çalıştırdığını söyleyebilirim" dedi.

, "Performansı en yüksek akaryakıt, benzindir. Benzinin motorine göre daha çabuk buharlaştığını ama motoru daha sessiz çalıştırdığını söyleyebilirim" dedi. Benzinin donma derecesinin diğer akaryakıt türlerine oranla daha düşük olduğunu söyleyen Bahtiyar Azizli "Bu özelliğinden dolayı özellikle soğuk bölgelerde ve kış aylarında daha çok tercih edilen bir akaryakıt ürünüdür." dedi.

Benzinin yanı sıra dizel yakıt hakkında da bilgiler veren Bahtiyar Azizli "Dizel yakıtın benzine oranla daha fazla enerji yoğunluğuna sahip bulunduğunu, dizelin daha çok güce ihtiyaç duyulan iş makineleri ve araçlarda kullanıldığını söyleyebilirim" dedi. Yük taşımacılığının gerek kara taşımacılığı gerekse deniz taşımacılığı olsun nerede ise tamamının dizel akaryakıt ile yapıldığını ifade eden Bahtiyar Azizli, "Kaliteli akaryakıt için güvenilir akaryakıt istasyonlarının tercih edilmesi gerektiğini, Toboil olarak müşterilerimize en iyi akaryakıtın yanı sıra en iyi hizmeti de sunmayı taahhüt ettiğimizi bilmelerini istiyoruz" dedi.