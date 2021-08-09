Temizlik işçisi Ahmet Bayram atletizmde 500 kupa ve madalya kazandı (Yaşam haberleri)

Manisa'da 2004 yılında "Polis Gücü Halk Koşusu" ile maraton kariyerine başlayan temizlik işçisi Ahmet Bayram (47), profesyonel olarak 2014 yılında başladığı atletizmde 500 kupa ve madalya kazandı.
Fabrika işçisi Ahmet Bayram, o dönem yarışlara evinden çalıştığı fabrikaya koşarak hazırlandı. Servis kullanmayan ve her gün 20 kilometre koşan Bayram, başarılarına yenilerini ekledi. Wings For Life World Run, 43. Saedinenie Yarı Maratonu, Mersin Maratonu, Adana Kurtuluş Maratonu ve Vodafone İstanbul Maratonu gibi pek çok yarışta başarılar elde eden Ahmet Bayram, büyük ilgi görmeye başladı. Bayram'ın kupa ve madalyaları Manisa Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde sergileniyor.
KURTARMA OPERASYONU
Afyonkarahisar Bolvadi'de yaşayan 3 yaşındaki Sevilay Nur Koçyiğit, 1 liralık madeni parayı yuttu. Boğazına takılan para nedeniyle güçlükle nefes alabilen çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ancak daha kapsamlı bir hastanede ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ambulans helikopter anında havalandı. Sevilay Nur, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hemen ameliyata alınan küçük kızın boğazındaki para çıkarıldı. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.