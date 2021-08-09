Temizlik işçisi Ahmet Bayram atletizmde 500 kupa ve madalya kazandı (Yaşam haberleri)

Fabrika işçisi Ahmet Bayram, o dönem yarışlara evinden çalıştığı fabrikaya koşarak hazırlandı. Servis kullanmayan ve her gün 20 kilometre koşan Bayram, başarılarına yenilerini ekledi. Wings For Life World Run, 43. Saedinenie Yarı Maratonu, Mersin Maratonu, Adana Kurtuluş Maratonu ve Vodafone İstanbul Maratonu gibi pek çok yarışta başarılar elde eden Ahmet Bayram, büyük ilgi görmeye başladı. Bayram'ın kupa ve madalyaları Manisa Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde sergileniyor.