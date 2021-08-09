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    Temizlik işçisi Ahmet Bayram atletizmde 500 kupa ve madalya kazandı (Yaşam haberleri)

    Manisa'da 2004 yılında "Polis Gücü Halk Koşusu" ile maraton kariyerine başlayan temizlik işçisi Ahmet Bayram (47), profesyonel olarak 2014 yılında başladığı atletizmde 500 kupa ve madalya kazandı. Fabrika işçisi Ahmet Bayram, o dönem yarışlara evinden çalıştığı fabrikaya koşarak hazırlandı. Servis kullanmayan ve her gün 20 kilometre koşan Bayram, başarılarına yenilerini ekledi.

    500 madalyalı işçi

    Manisa'da 2004 yılında "Polis Gücü Halk Koşusu" ile maraton kariyerine başlayan temizlik işçisi Ahmet Bayram (47), profesyonel olarak 2014 yılında başladığı atletizmde 500 kupa ve madalya kazandı.

    Fabrika işçisi Ahmet Bayram, o dönem yarışlara evinden çalıştığı fabrikaya koşarak hazırlandı. Servis kullanmayan ve her gün 20 kilometre koşan Bayram, başarılarına yenilerini ekledi. Wings For Life World Run, 43. Saedinenie Yarı Maratonu, Mersin Maratonu, Adana Kurtuluş Maratonu ve Vodafone İstanbul Maratonu gibi pek çok yarışta başarılar elde eden Ahmet Bayram, büyük ilgi görmeye başladı. Bayram'ın kupa ve madalyaları Manisa Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde sergileniyor.

    KURTARMA OPERASYONU
    Afyonkarahisar     Bolvadi'de yaşayan 3 yaşındaki Sevilay Nur Koçyiğit, 1 liralık madeni parayı yuttu. Boğazına takılan para nedeniyle güçlükle nefes alabilen çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ancak daha kapsamlı bir hastanede ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ambulans helikopter anında havalandı. Sevilay Nur, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hemen ameliyata alınan küçük kızın boğazındaki para çıkarıldı. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

        VAKA SAYISI 22 BİN 699
        Türkiye'de         dün 239 bin 637 Covid-19 testi yapıldı. 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" dedi.

        18 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 17 milyon 995 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 863'er lira, 4 bilenler 514'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

        BİR KİŞİYE 1.2 MİLYON
        5+1 bilen bir kişi 1 milyon 272 bin lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 519'ar lira, 4+1 bilenler 349'ar lira, 4 bilenler 35'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

            KADINLARIN GÜCÜ ADINA
            Avusturya             Viyana'da öğretmenlik yapan Filiz Akıncı (27), arkadaşı ve meslektaşı Lisa Eibel ve teyzesi Andrea Maier (51) ile bisikletle Türkiye'ye gelmek istedi. Yol kenarlarında ve ağaç aralarında kamp kurarak konaklayan kadınlar 2 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek 28 günde Kuşadası'na ulaştı. Akıncı, "Kadınların da yapabileceğini ve güçlü olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

            TABELA FACİASI
            Antalya             Alanya'da ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin başına, fırtına dolayısıyla kopan bir iş yerine ait tabela çarptı. Kanlar içinde kalan Menki, hastanede hayatını kaybetti. Menki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Ayşegül Menki'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

            DEV KAPLUMBAĞA MÜZEYE BAĞIŞLANACAK
            Antalya             Manavgat'ta 90 kiloluk dev kaplumbağa, denizde boğazına misina ve plastik poşet takılı olarak bulundu. Kurtarılamadı. 4 yıl içerisinde iskeletinin biyoçeşitlilik müzelerine bağışlanabilmesi için gömüldü.

                ÇOK DOĞRU DAVRANIŞ
                Sakarya'da                 Tahir Çağırıcı'ya ait 'Paşa' isimli köpek kayboldu. Çağırıcı, köpeğini bulana para ödülü vereceğini duyurdu. Köpeği bulan Yeliz Karaoğlan, sahibine teslim etti. Karaoğlan para ödülünü sokak hayvanlarına mama alınabilmesi için Pet Shop'a teslim ettiğini aktardı.

                TARİHİ ESER DEĞİL


                Düzce'de resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut (32), pandemi nedeniyle yaşadığı İngiltere'den köyüne döndü. Duvarlara resimler, ağaç köklerinin arasına çamurdan heykeller yaptı. Turgut, heykellere zarar verilmemesi için 'Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın' yazısı astı.

                İZMİR'DE DE FACİA: 8 ÖLÜ
                İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Hamza Baba Türbesi'ni ziyarete gidenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazada 2'si çocuk 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

                    HİÇ TEKİN DEĞİL
                    Ankara                     Çankaya'da bir evin bahçesinde çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu. Meral Tekin adlı kadının evinde yapılan aramada da kafeslerin içinde 7 köpek yavrusu bulundu. Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral Tekin tutuklandı.

                    NASA YANİ
                    NASA, New York Times, Washington Post gibi gazetelerine ilan vererek ilginç bir çalışmaya imza attı. Mars'a hazırlık görevinde yer alacak gönüllüleri, 1 yıl boyunca Mars Dune Alpha'da zor şartlarda yaşamaya çağırdı. 4'er kişilik 3 grup olarak seçilecek kişilerin yaşam alanlarının sadece bin 700 metrekare olacağı açıklandı. Bu kişilere, 4'er bin dolar maaş, elektrikli otomobil ve villa verilmesi kararı alındı.
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                    Türkiye’de orman yangınlarında son durum
                    Haberler Yaşam Temizlik işçisi Ahmet Bayram atletizmde 500 kupa ve madalya kazandı (Yaşam haberleri)
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