Ankara Çankaya'da geçen cumartesi 01.00 sıralarında sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan (18), 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti.

Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda'nın intihardan bir gün önce polise gittiği belirlendi. Ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet A. delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

'KIZIN HEP İÇİNE ATTI'



Eda Nur'un intihardan önce annesine cep telefonuyla mesaj attığı ortaya çıktı. Mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın" ifadesini kullandı.