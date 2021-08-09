Tekne terörü bitmiyor! Serinlemek için denize giren Elvan Taşdöğen son kurban oldu

Sürat tekneleri ve jet ski terörüne bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Erdek Sahil Mahallesi Çuğra mevkiinde bulunan plajda 3 arkadaş denizde kıyıya yakın yüzerlerken üzerlerine gelen sürat teknesini fark etti.

2 arkadaş hızla teknenin yanından uzaklaştı. Elvan Taşdöğen ise sürat teknesinin üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Elvan Taşdöğen'e ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerinde 112 acil servis doktorları tarafından yapılsa da Taşdöğen'in kalbi geri döndürülemedi.

Ankara'da ikamet ettiği öğrenilen evli ve 1 çocuk annesi Elvan Taşdöğen'in ailesi isyan etti. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürat teknesi sahibi Ender K. gözaltına alındı. K., serbest kaldı.