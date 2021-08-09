Polis, trafik kazasında ölen genç kızın, tam kusurlu olduğunu bildirdi! Aile, rapora itiraz etti

İzmir'de iki otomobilin arka arkaya çarpması sonucu yaşamını yitiren Kübra Karabaş (19), tam kusurlu bulundu. Trafik Denetleme Şubesi, kaza ile ilgili bir rapor düzenledi. Buna göre kızın "Yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak yasaktır" maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Aile rapora itiraz ederken, baba Mehmet Karabaş, "Kızım her gün aynı trafik lambalarını kullanıyordu. Yayalar için yanan yeşil ışık, geçiş yaparken kısa sürede sönüyor. Araçlar kızımı metrelerce sürüklemiş. Fren izi bile yok" dedi.