Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın içine doğmuş: Buradan kurtuluş yok hakkınızı helal edin

Antalya Manavgat'ta orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözün devrilmesi sonucu alevlerin içinde kalarak hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın (39) şehit düşmeden önce eşi Meral Tovka'yı arayıp, 'Yangın çok büyük.
Benim buradan kurtuluşum yok. Hakkınızı helal edin' dediği, büyük oğlu Emirhan Tovka'ya da (13), 'annene iyi bak' diye vasiyette bulunduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası ile yaptığı son görüşmede de 'Kendinize iyi bakın. Güneşe çıkmayın. Hakkınızı helal edin' dediği ortaya çıktı.
ANNE-BABA: VATAN SAĞOLSUN
Acılı anne Gülsüm Tovka (77) "Tek çocuğumuzdu ama vatan sağ olsun. Tek odalı evimizde zor şartlarda büyütüp evlendirmiştik.