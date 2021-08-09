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    • Yaşam
    • 09.08.2021 09:27
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    • 09.08.2021 09:37
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    Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın içine doğmuş: Buradan kurtuluş yok hakkınızı helal edin

    Antalya Manavgat'ta yangına müdahale ederken arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın şehit olacağı kelimenin tam manasıyla içine doğmuş. Tovka, şehit olmadan önce eşini arayıp "Yangın çok büyük. Buradan kurtuluş yok. Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaşmış.

    Yangın şehidinin içine doğmuş

    Antalya Manavgat'ta orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözün devrilmesi sonucu alevlerin içinde kalarak hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın (39) şehit düşmeden önce eşi Meral Tovka'yı arayıp, 'Yangın çok büyük.

    Benim buradan kurtuluşum yok. Hakkınızı helal edin' dediği, büyük oğlu Emirhan Tovka'ya da (13), 'annene iyi bak' diye vasiyette bulunduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası ile yaptığı son görüşmede de 'Kendinize iyi bakın. Güneşe çıkmayın. Hakkınızı helal edin' dediği ortaya çıktı.

    ANNE-BABA: VATAN SAĞOLSUN
    Acılı anne Gülsüm Tovka (77) "Tek çocuğumuzdu ama vatan sağ olsun. Tek odalı evimizde zor şartlarda büyütüp evlendirmiştik.

        Böyle olmasını kimse istemezdi. Yokluğuna nasıl alışacağımızı bilmiyoruz. Demek ki oğlumu Allah bizden daha çok seviyormuş" derken, bir bacağı engelli olan Halil Tovka (81) ise "Bizi telefonla arayıp hatırımızı sorup, 'yangınlar çok büyük, her şeyi yutuyor, alevler ağaçların çok üstünde.

        Biz de çok yoğun çalışıyoruz. Arayamazsam merak etmeyin' dedi. Sonrasında zaten vefat ettiği bilgisini aldık. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun" diye konuştu.
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        Haberler Yaşam Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın içine doğmuş: Buradan kurtuluş yok hakkınızı helal edin
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