Balıkçılar ile akademisyenler arasında "Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?" tartışması: Balıklar stres altında

"Marmara Denizi'nin balıkçılığını küçük ölçekli balıkçılık grubu oluşturmakta. Bu balıkçı grubu özellikle müsilaj olayından dolayı büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu nedenle bu mağduriyet ekonomik anlamda giderilmeli. Balıkçıların bir kısmı faaliyetlerinin devam etmesini isterken, diğer bir kısmıysa balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor. Balıklar şu an Karadeniz ve Ege Denizi'ne göç yapma eğiliminde. Kalan balıklarsa stres altında ve nereye göç edeceklerini şaşırmış vaziyette. Bu durumda balıkçılık faaliyeti ve avcılık baskısı oluşturulması doğru bir yaklaşım değil. En azından 1 Eylül ve 15 Nisan arası balıkçılık kısmen durdurulması lazım."