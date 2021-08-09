Balıkçılar ile akademisyenler arasında "Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?" tartışması: Balıklar stres altında

Marmara Denizi'nde yüzeyden temizlenen deniz salyası yani müsilaj 20-30 metre derinlikte varlığını sürdürürken, "Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?" tartışması ortaya çıktı. Balıkçılık faaliyetinin kısmen durdurulması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji ve Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, "Müsilaj denizlerdeki canlı yaşamını tehdit etmekte. Bu nedenle balıklar ve diğer deniz canlıları stres altına girmiş durumda ve balık göçleri söz konusu. Bu stresli ortamda balıkçılık faaliyetinin yapılmasının bilimsel olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle balıkçılık faaliyeti kısmen durdurulabilir" dedi.
"1 EYLÜL VE 15 NİSAN ARASI BALIKÇILIK KISMEN DURDURULMASI LAZIM"
Prof. Dr. Karakulak, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Marmara Denizi'nin balıkçılığını küçük ölçekli balıkçılık grubu oluşturmakta. Bu balıkçı grubu özellikle müsilaj olayından dolayı büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu nedenle bu mağduriyet ekonomik anlamda giderilmeli. Balıkçıların bir kısmı faaliyetlerinin devam etmesini isterken, diğer bir kısmıysa balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor. Balıklar şu an Karadeniz ve Ege Denizi'ne göç yapma eğiliminde. Kalan balıklarsa stres altında ve nereye göç edeceklerini şaşırmış vaziyette. Bu durumda balıkçılık faaliyeti ve avcılık baskısı oluşturulması doğru bir yaklaşım değil. En azından 1 Eylül ve 15 Nisan arası balıkçılık kısmen durdurulması lazım."
"ACİL BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK YÖNETİMİNE GEÇMEMİZ LAZIM"
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da, "Bizim şu an acil bir şekilde sürdürülebilir balıkçılık yönetimine geçmek için plan yapmamız gerek. Bu planı yaparken tüm tarafların bir araya gelmesi gerekir. Öncelik Marmara Denizi'nin çevresinde balıkçılık yönetimi çalışan akademisyenlerin bir araya gelmesi lazım. Aynı zamanda balıkçı temsilcileri de bu süreçlerin içinde bulunmalı. Böylece sürdürülebilir balıkçılığın temel ilkelerini belirleyip bundan sonra Marmara Denizi'nde neler yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"AVCILIĞI KAPATALIM, MÜSİLAJ ÇÖZÜLSÜN DİYE BİR ŞEY YOK"