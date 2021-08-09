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    • Yaşam
    • 09.08.2021 09:26
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    • 09.08.2021 09:27
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    Kuşadası'nda camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kemeri takılı bulunmadığı ileri sürülen sürücü camdan fırlayarak ağır şekilde yaralandı. Haberin detayları...

    İHA
    Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı

    Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuştur mevkiinden şehir merkezine seyir halinde ilerleyen E.T. kontrolündeki otomobil henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Kaza yapan otomobilde sürücü camdan fırlayarak yola düştü.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kemerinin takılı olmadığı için camdan fırladığı ileri sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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