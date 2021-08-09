Ankara'da kan donduran olay! Tecavüze uğradı dayanamadı intihar etti: Hakkımı yerde bırakmayın

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde dün saat 00.40 sıralarında bir sitede yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlarda kadın olduğu ihbarı yapıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kimliğinin 18 yaşındaki Eda Nur Çakmak olduğu tespit edildi.
TECAVÜZE UĞRAMIŞ
Eda Nur Çakmak'ın ablası ve ablasının erkek arkadaşının birlikte yaşadığı binin 15'inci katındaki eve misafir olarak gittiği, gece ablası ve erkek arkadaşının saat 23.00 sıralarında uyumalarından kısa bir süre sonra 45 metre yükseklikten atlayarak intihar ettiği belirlendi.