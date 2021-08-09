Ankara'da kan donduran olay! Tecavüze uğradı dayanamadı intihar etti: Hakkımı yerde bırakmayın



'ANNE KIZIN DAYANAMIYOR'

Genç kız, intihar etmeden önce annesine Whatsapp üzerinden mesaj gönderdiği belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Çakmak mesajında, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar kimseye bir şeyini anlatamadı, hep içine attı, ama o da çok birikti dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı, her gün canın acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamın Aleyna'yı, Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni, hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum. Siz durun. Ama neyse hepinizi çok seviyorum iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz hep güzel günler için yaşatın" ifadelerini kullandı. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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