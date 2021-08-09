Artık erkek işi değil: Kadın kuryeler iş başında

Genelde 'erkek işi ' diye bilinen birçok meslekte olduğu gibi kuryelikte daha çok kadın çalışmaya başladı. Kuryeliği severek yapan kadınlar, siparişlerini götürdükleri müşterilerinden ve trafikteki sürücülerden olumlu tepkiler alıyor.

Kuryeliği hiç zorlanmadan yapan Fatma Sevim Korkmaz, Tuğba Aldemir ve Tuğba Kocaoğlu trafikte her gün mesai yapıyor.

Fatma Sevim Korkmaz, motor kullanmayı çok sevdiğini ondan dolayı da bu işi tercih ettiğini dile getirdi. Çalışırken insanların tepkisinden de bahseden Korkmaz, "Herkes çok şaşırıyor beklenmedik bir şeymiş gibi karşılanıyor. Ama sipariş götürdüğüm müşteriler memnun oluyor" dedi. Başka bir kurye olan Tuğba Aldemir ise sanıldığının aksine hiç zorluk yaşamadığını ifade etti. Aldemir, "Ben işimi seviyorum. İnsanlar gördüklerinde baya güzel tepkiler veriyorlar, seviniyorlar. Kadınların her işte oluşuna seviniyorlar. İşimiz gayet güzel, hani diğer işlerde çalışmaktansa kurye olmak daha iyi" dedi.