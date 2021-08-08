Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.08.2021 05:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2021 05:49
    ABONE OL

    Son dakika: Adana'da gece yarısı kovalamaca! Dur ihtarına uymayan kişiler zor anlar yaşattı

    Son dakika haberi... Adana'da gece yarısı ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki kişinin sokakta dolaştığı ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Olay yerine gelen terörle mücadele şubesi ekipleri ve özel harekat polislerin dur ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı.

    AA
    Adana’da gece yarısı kovalamaca!

    Son dakika haberi... Adana'da gece yarısı ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki kişinin sokakta dolaştığı ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

    Merkez Yüreğir ilçesinde, ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki kişinin sokakta dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine terörle mücadele şubesi ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi.

    Bölgede araştırma yapan özel harekat polisleri ellerinde uzun namlulu silah olan iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

    Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan iki kişiyi kovalayan ekipler, şüphelilerden birini iki katlı bir evin damında yakaladı, diğeri ise kaçtı.

    Ekipler, yaptıkları araştırmada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğini evin damında buldu.

    Gözaltına alınan şüpheli M.S. polis merkezine götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İzmir’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
    Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da gece yarısı kovalamaca! Dur ihtarına uymayan kişiler zor anlar yaşattı
        SON DAKİKA