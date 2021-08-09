Adalet tehdidi görmedi! Uygun’un ağabeyi Erol Uygun serbest bırakıldı

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un tehditleri, yanına kar kaldı. Uygun; kardeşinin, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara herkes isyan etti. "Bu şahıs, hem devleti aşağıladı, hem de ölen kadının yakınlarını ölümle tehdit etti. Dediğini yaparsa, bunun sorumlusu kim olacak?" yorumları yapıldı.

ÜMITCANİ Mİ?

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümü, çok yönlü incelemeye alındı. "Kuvvetli cinayet şüphesi olduğu" iddiasıyla hapse gönderilen Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır davasında iki kez tutuklanıp geçen ay serbest bırakılmıştı.