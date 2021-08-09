Adli Tıp Kurumuna 23 personel alımı yapılacak! KPSS'den 70 alan adaylar başvurabilir...





Buna göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav ile 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bir aşçı, 2 biyolog ile 6 sağlık teknikeri (otopsi) kadrosuna alım yapılacak.

Sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 alan adaylar başvurabilecek.