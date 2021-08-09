Adli Tıp Kurumuna 23 personel alımı yapılacak! KPSS'den 70 alan adaylar başvurabilir...

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere yapılacak personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav ile 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bir aşçı, 2 biyolog ile 6 sağlık teknikeri (otopsi) kadrosuna alım yapılacak.
Sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 alan adaylar başvurabilecek.
BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adaylar, 16 Ağustos Pazartesi saat 10.00 - 27 Ağustos Cuma saat 23.59 arasında başvuruda bulunabilecek.
Başvurular "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden alınacak ve adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabilecek.