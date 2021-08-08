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    • Yaşam
    • 08.08.2021 13:22
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    • 08.08.2021 13:22
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    Kocaeli'de 68 Afgan uyruklu göçmen yakalandı

    Kocaeli'de uygulama gerçekleştiren emniyet güçleri, Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu gişeleri çıkışında bir otobüs durdurdu. Otobüste Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 68 göçmen ve 2 sürücü gözaltına alındı.

    Kocaeli’de 68 Afgan uyruklu göçmen yakalandı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı, otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde, otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı. 68 kaçak göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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