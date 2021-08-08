Bundan 21 yıl önce fil hastalığına yakalanan 2 çocuk annesi Ayşe Bolat'ın tek isteği çorap ve ayakkabı giyip çocuklarıyla dışarıya çıkmak istiyor

Bu duruma benim gerçekten gücüm yok. Devletimiz tedavisini yaptırıyor ama gideceğimiz şehirde su içecek paramız yok. Eşimin bu hali onun kadar bizleri de yıpratıyor. Ayağı her geçen gün işiyor. Eşimi dışarıya çıkardığım zaman, insanların o bakışları çok rahatsız ediyor" dedi.