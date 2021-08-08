Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi
Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir-Edremit Çevreyolu'nda yoldan çıkarak takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi. Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi.
08.08.2021 18:52
- Son Güncelleme: 08.08.2021 19:00
Balıkesir-Edremit Çevreyolundaki kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi.