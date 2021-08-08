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Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi

Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir-Edremit Çevreyolu'nda yoldan çıkarak takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi. Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi.

08.08.2021 18:52 - Son Güncelleme: 08.08.2021 19:00
Balıkesir’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi

Balıkesir-Edremit Çevreyolundaki kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi.

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Balıkesir’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi

Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi.

Balıkesir’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi:

Balıkesir’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi

Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak kayıtlara geçti.

Balıkesir’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi

Kazada yaralananların isimleri;

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