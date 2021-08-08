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    • Yaşam
    • 08.08.2021 10:22
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    • 08.08.2021 10:36
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    Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı evli ve bir çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi. Sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı. Haberin detayları...

    AA
    Sürat teknesinin çarptığı kadın öldü

    Erdek'e bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Taşdöğen'e (46) yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı.

    Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

    112 Acil Servis ekiplerince Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

    Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı.

    Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.

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