Adli Tıp raporunda dikkat çeken detay: Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun’un DNA’sı var

Türkiye, Ümitcan Uygun'u Aleyna Çakır'ın (21) şüpheli ölümüyle tanıdı. Ankara'da yaşayan Aleyna Çakır, geçtiğimiz yıl bornoz kemeriyle canına kıydı. Olayın, cinayet olabileceği vurgulandı. Çünkü tırnaklarında, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un DNA'sı vardı. Suçlamaları reddeden Uygun'un adı, bir yıl sonra yine şüpheli ölüme karıştı!
Çarşamba gecesi evinde kaldığı sevgilisi Esra Hankulu, yatağında ölü bulununca gözaltına alındı. 'Kuvvetli suç şüphesi'yle tutuklandı. Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. Buna göre yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25), ön otopsi raporu tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sına rastlandı. Genç kadının kesin ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirleneceği vurgulandı.
Savcılık raporunda, Ümitcan Uygun'un odada Esra Hankulu ile yalnız olduğu açıklandı. Genç kadının ölmeden önce ağır bir rahatsızlık geçirdiği, buna rağmen Uygun'un kimseye haber vermeden evi terk ettiği vurgulandı.
CEZASI MÜEBBET
Kuvvetli suç şüphesi bulunan Ümitcan Uygun, deliller doğrultusunda kasten öldürme suçundan tutuklandı. Hukukçular, bu suçun kanunda öngörülen yaptırımının müebbet hapis cezası olduğunu açıkladı.
AĞABEYİ DE TUTUKLANDI
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, önceki gün sosyal medyadan tehdit dolu paylaşımlar yaptı. Hemen gözaltına alındı. Tutuklandı.
Aleyna Çakır, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.
Çarşamba gecesi evinde kaldığı sevgilisi Esra Hankulu, yatağında ölü bulununca gözaltına alındı. 'Kuvvetli suç şüphesi'yle tutuklandı. Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. Buna göre yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25), ön otopsi raporu tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sına rastlandı. Genç kadının kesin ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirleneceği vurgulandı.
Savcılık raporunda, Ümitcan Uygun'un odada Esra Hankulu ile yalnız olduğu açıklandı. Genç kadının ölmeden önce ağır bir rahatsızlık geçirdiği, buna rağmen Uygun'un kimseye haber vermeden evi terk ettiği vurgulandı.
CEZASI MÜEBBET
Kuvvetli suç şüphesi bulunan Ümitcan Uygun, deliller doğrultusunda kasten öldürme suçundan tutuklandı. Hukukçular, bu suçun kanunda öngörülen yaptırımının müebbet hapis cezası olduğunu açıkladı.
AĞABEYİ DE TUTUKLANDI
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, önceki gün sosyal medyadan tehdit dolu paylaşımlar yaptı. Hemen gözaltına alındı. Tutuklandı.
Aleyna Çakır, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.