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    • Yaşam
    • 07.08.2021 22:55
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    • 07.08.2021 22:55
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    Samsun'da arazi anlaşmazlığı! Babasını tüfekle vurdu

    Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı tartışması sonucu bir şahıs babasını tüfekle vurarak yaraladı. Olayın zanlısı Mehmet S., Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

    Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurdu!

    Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı tartışması sonucu bir şahıs babasını vurdu.

    TÜFEKLE YARALADI
    Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Eynel Mahallesi'nde fındık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet S., babası Selim S.'yi tüfekle yaraladı.

    Yaralanan Selim S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın zanlısı Mehmet S., Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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