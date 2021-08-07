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    • Yaşam
    • 07.08.2021 22:23
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    • 07.08.2021 22:34
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    İstanbul Avcılar’da ayakkabı dükkanında patlama: Yaralılar var

    İstanbul Avcılar'da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamada yıkılan bina duvarının altında kimsenin olup olmadığı araştırılırken, park halindeki araçlarda da hasar oluştu. İşte detaylar...

    Avcılar’da patlama!

    İstanbul Avcılar'da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

    Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bir ayakkabı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki binanın arasında ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Ayakkabı dükkanında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

    DÜKKAN ALEV ALEV YANDI
    Patlama sonrasında işyeri alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle, ayakkabı dükkanının yanındaki binanın duvarı yola yıkılırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Panik içerisinde evlerini boşaltan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında ambulansa alınan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.



    ENKAZ KALDIRILDI
    İhbar üzerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yola dökülen enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde araştırma yaptı. Bu sırada itfaiye ekiplerine polis ve vatandaşlar elbirliğiyle yardım ederek enkazı yoldan kaldırdı.

    Patlama sonrasında olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri sokaktaki doğalgazı kesti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı bölge ise drone ile havadan görüntülendi.

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