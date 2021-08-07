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    • 08.08.2021 06:27
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor | 8-12 Ağustos

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgasının önümüzdeki günlerde ülkeyi etkisi altına alacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının yağışların etkisiyle bir nebze düşeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Malatya ve Bitlis çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Çankırı, Yozgat, Giresun, Adana'nın kuzeyi, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında , iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Çankırı, Yozgat, Giresun, Adana'nın kuzeyi, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE 23°C, 33°
        Parçalı bulutlu

        EDİRNE 18°C, 34°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 22°C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ 20°C, 29°C
        Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 15°C, 28°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR 24°C, 32°C
        Az bulutlu

        KÜTAHYA 15°C, 27°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        MUĞLA 22°C, 35°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevreleri başta olmak üzere Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA 24°C, 35°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA 26°C, 38°C
        Parçalı bulutlu

        BURDUR 16°C, 32°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        HATAY 25°C, 31°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri ve Niğde, Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA 18°C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 17°C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KAYSERİ 13°C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            KONYA 19°C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            BOLU 15°C, 24°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DÜZCE 19°C, 27°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            SİNOP 25°C, 30°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ZONGULDAK 22°C, 24°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu çevreleri ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            AMASYA 21°C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            RİZE 24°C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN 24°C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

            TRABZON 24°C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Malatya ve Bitlis çevrelerinin, kuzey kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ 21°C, 37°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ERZURUM 13°C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS 14°C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN 17°C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN 26°C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR 23°C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 21°C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                KİLİS 24°C, 35°C
                Az bulutlu ve açık

                8 AĞUSTOS 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor | 8-12 Ağustos
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