Serebral palsi hastası Yaren hayaline Başkan Erdoğan sayesinde kavuştu

Serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, hayaline Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kavuştu.

Adıyaman'da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hayalini kurduğu robotik cihaza kavuştu.

Yaren'in zorlu yaşamının basına yansıması sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla alınan robotik cihaz, Adıyaman'a getirilerek Coşkun ailesine teslim edildi.

Anne Tuğba Coşkun, Başkan Erdoğan'a seslerine kulak verdiği için teşekkür etti.

Kızının yürümesi için cihaza kavuştuğunu belirten Coşkun, "Günlerce ağladım, kızımın sağlığına kavuşması için. Kızım yürüyemiyor ve yürümesi için robotik cihaza ihtiyacı vardı." dedi.

Coşkun, "Cumhurbaşkanımızın ekibi ulaştı ve cihazımız alındı." ifadelerini kullandı.

"Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor." diyen Coşkun, kızı robotik cihaza kavuştuğu için ailece mutlu olduklarını söyledi.

"KENDİSİNİ EVİMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

Coşkun, "Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Baba Emrah Coşkun da kızına robotik cihaz almak için imkanlarının bulunmadığını belirterek, Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.