Antalya'da kaybolan Samet’ten acı haber (Yaşam haberleri)

KATLİAM GİBİ

İstanbul'dan önceki akşam Didim'e gitmek üzere yola çıkan, İstanbul Kalesi firmasına ait otobüs, dün sabaha karşı saat 04.40 sıralarında, İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa'nın Soma ilçesi mevkiinde, emniyet şeridinde duran Hasan Kılıç yönetimindeki TIR'a çarptı. İkiye ayrılan otobüsün muavini Arif Kefenek ile yolculardan hamile olduğu öğrenilen Gülsam Tozlu, Simay Çataltepe, Nigar Karataş, Nurten Gökbak ve ismi henüz tespit edilemeyen, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Dördü ağır, biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Kazada, fren izine rastlanmazken, sürücünün direksiyon başında uyuduğu ya da cep telefonuyla ilgilenirken TIR'ı fark etmediği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceylan TORLAK.

