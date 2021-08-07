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    Antalya'da kaybolan Samet’ten acı haber (Yaşam haberleri)

    Antalya Kemer'e tatil için giden ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan'ın (26) cansız bedeni bulundu. Üniversite öğrencisi Samet'in nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.

    Samet’ten acı haber

    Antalya Kemer'e tatil için giden ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan'ın (26) cansız bedeni bulundu. Üniversite öğrencisi Samet'in nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.

    VAKA SAYISI 23 BİN 957
    Türkiye'de     dün 243 bin 280 Covid-19 testi yapıldı. 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedave gören 101 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.

    2 TALİHLİYE 106'ŞAR BİN
    10 bilen 2 talihli, 106'şar bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 815'er lira, 8 bilenler 247'şer lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

        KORKUTMAK İÇİNMİŞ!
        Konya Meram'da Mehmet Altun (33), 11 yıldır husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla katletti. Bozkır ilçesinde cinayeti işlediği kıyafetle saklandığı mezarlıkta yakalandı. Tutuklanan Altun, kendisini kimsenin yönlendirmediğini söyledi. Tabancayı ise korkutmak için yanında getirdiğini ve korkutmak için çıkardığını belirtti.

        ÖLÜMCÜL TAKİP!
        Tekirdağ'da         4 çocuk annesi Senem Barik (38), 1 yıl önce boşandığı eşi İrfan Barik'den (46) kurtulamadı. 16 yaşındaki kızıyla bindiği minibüse kadar takip etti. Eski eşini 4 kez göğsünden bıçakladı. Talihsiz kadın can verdi.

        SUDE'NİN ŞÜPHELİ SONU
        Olay önceki akşam Kocaeli Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süre önce evlenmek için kaçtığı erkek arkadaşı O.Ö'nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude'nin cenazesi, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABBAS ÇAKAR.

            KATLİAM GİBİ
            İstanbul'dan             önceki akşam Didim'e gitmek üzere yola çıkan, İstanbul Kalesi firmasına ait otobüs, dün sabaha karşı saat 04.40 sıralarında, İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa'nın Soma ilçesi mevkiinde, emniyet şeridinde duran Hasan Kılıç yönetimindeki TIR'a çarptı. İkiye ayrılan otobüsün muavini Arif Kefenek ile yolculardan hamile olduğu öğrenilen Gülsam Tozlu, Simay Çataltepe, Nigar Karataş, Nurten Gökbak ve ismi henüz tespit edilemeyen, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Dördü ağır, biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Kazada, fren izine rastlanmazken, sürücünün direksiyon başında uyuduğu ya da cep telefonuyla ilgilenirken TIR'ı fark etmediği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceylan TORLAK.
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            Haberler Yaşam Antalya'da kaybolan Samet’ten acı haber (Yaşam haberleri)
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