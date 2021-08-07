Antalya'da kaybolan Samet’ten acı haber (Yaşam haberleri)

Antalya Kemer'e tatil için giden ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan'ın (26) cansız bedeni bulundu. Üniversite öğrencisi Samet'in nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.
VAKA SAYISI 23 BİN 957
Türkiye'de dün 243 bin 280 Covid-19 testi yapıldı. 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedave gören 101 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.
2 TALİHLİYE 106'ŞAR BİN
10 bilen 2 talihli, 106'şar bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 815'er lira, 8 bilenler 247'şer lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.