“Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığı” Vatandaşa yardım Leyla Bilginel'in zoruna gitti!

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarını etkisini alan yangınların ardından devlet desteğini ve etkili mücadelesini gören provokatörler de sahneye çıktı. Kimi yalan haberler ile insanları manipüle etmeye çalışırken kimisi de insanları kin ve nefrete sürükledi.

Bunların sonuncusu ise Leyla Bilginel oldu.

"EĞER ONLARDAN YARDIM ALIYORSANIZ BEN VERMEM"

Ünsüz oyuncu Leyla Bilginel vatandaşa yardımı görünce küplere bindi. Bilginel bir video paylaşım yaparak, AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım ettiğini görmesinin ardından hakaret ederek "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem. Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz. Hem ben vereyim hem onlar versin olmaz" diyerek tepki çekti.

DEVLETİN YARDIMINI BEĞENMEDİ

Bilginel, yangınlarda evi yananlar için devletin 50 bin TL'ye kadar eşya ücreti ödemesini beğenmeyerek, "Böyle boş konuşmalarla olmuyor, icraata bakalım. Binaları dikeceğiz diyorlar, 50 milyonla hiç bir şey yapılmaz. Bir köy bile yapılamaz." dedi.

DERDİ DESTEK OLMAK DEĞİL PROVOKATÖR OLMAKTIR

SABAH'a konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; Leyla Bilginel'i eleştirdi ve "Derdi yardım etmek değil devlet ile millet arasına nifak sokmaktır. Derdi destek olmak değil provokatör olmaktır. Derdi dayanışma değil ortalık karıştırmaktır. Bunların asıl derdi halk değil devlet düşmanlığıdır!" dedi.

Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin yangın felaketinin ilk gününden beri sahada olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince yaraları sarmak için mücadele veriyoruz. Bugün bu provokatörle karşılaştık. Ve tekrar gördük. Ne yangın ne vatandaş umurlarında! Nefretleri gözlerini kör etmiş! AK Gençlik sizi daha çok rahatsız edecek" ifadelerini kullandı.

BEĞENMEDİĞİ DEVLET YARDIMINA KOŞMUŞTU



Beğenmediği devlet 2018 yılında Tayland'da yerleşen Leyla Bilginel'i ölümden kurtarmıştı. Bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bilginel'e Dang humması (Dengue Fever) tanısı konulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Bilginel'i uçakla ve ekip refakatinde İstanbul'a getirmiş ve hastaneye nakledilerek tedavi etmişti.