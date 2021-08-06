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    Sabancıların veliahtı, ünlü eğlence mekanını birbirine kattı!

    Emrecan Sabancı, gece kulübünü karıştırdı! VIP odada eğlenen kişinin korumasıyla tartıştı! Ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Vuslat Doğan Sabancı, olay sonrası oğluna destek oldu.

    Dilek Yaman Demir
    S.o.s.yete
    Sabancı Ailesi, bu kez bir skandalla gündeme geldi. Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı başroldeydi! Köklü ailenin veliahtı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kuruçeşme'deki bir eğlence mekanına gitti. Tuvalet sırası beklerken, VIP odaya girdi.

    Kimliği belirsiz kişinin koruması, Sabancı'yı odadan çıkarmak istedi. 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek herkesi tehdit eden genç veliaht, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.



    Vuslat Doğan Sabancı, olay sonrası oğluna destek oldu.

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    Haberler Yaşam Sabancıların veliahtı, ünlü eğlence mekanını birbirine kattı!