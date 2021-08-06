Sabancıların veliahtı, ünlü eğlence mekanını birbirine kattı!

Sabancı Ailesi, bu kez bir skandalla gündeme geldi. Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı başroldeydi! Köklü ailenin veliahtı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kuruçeşme'deki bir eğlence mekanına gitti. Tuvalet sırası beklerken, VIP odaya girdi.
Kimliği belirsiz kişinin koruması, Sabancı'yı odadan çıkarmak istedi. 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek herkesi tehdit eden genç veliaht, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Vuslat Doğan Sabancı, olay sonrası oğluna destek oldu.
Kimliği belirsiz kişinin koruması, Sabancı'yı odadan çıkarmak istedi. 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek herkesi tehdit eden genç veliaht, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Vuslat Doğan Sabancı, olay sonrası oğluna destek oldu.