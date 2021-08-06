Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Türkiye, güne yine bir kadının ölüm haberiyle uyandı. Şüpheli ise çok tanıdıktı! Ankara'da yaşayan Aleyna Çakır, geçtiğimiz yıl evinde bornoz askısıyla canına kıydı! Ölümünün cinayet olabileceği vurgulandı. Çünkü tırnaklarında, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un DNA'sı vardı. Daha önce genç kıza şiddet uygulayan, hatta o anları sosyal medyada bile paylaşan şüpheli Uygun hakkında tek bir soruşturma açılmadı. Geçtiğimiz ocak ayında cinayetten değil, uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. 3 hafta önce de serbest kaldı.

Dün, adı şüpheli bir ölüme daha karıştı. Kurban bu kez Esra Hankulu (25) isimli genç kızdı. Ankara Mamak'ta yaşayan Esra Hankulu önceki gün arkadaşları Furkan G. (18), Dilan C. (20) ve sevgilisi Ümitcan Uygun ile evinde toplandı.