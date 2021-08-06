Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Türkiye, güne yine bir kadının ölüm haberiyle uyandı. Şüpheli ise çok tanıdıktı! Ankara'da yaşayan Aleyna Çakır, geçtiğimiz yıl evinde bornoz askısıyla canına kıydı! Ölümünün cinayet olabileceği vurgulandı. Çünkü tırnaklarında, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un DNA'sı vardı. Daha önce genç kıza şiddet uygulayan, hatta o anları sosyal medyada bile paylaşan şüpheli Uygun hakkında tek bir soruşturma açılmadı. Geçtiğimiz ocak ayında cinayetten değil, uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. 3 hafta önce de serbest kaldı.
Dün, adı şüpheli bir ölüme daha karıştı. Kurban bu kez Esra Hankulu (25) isimli genç kızdı. Ankara Mamak'ta yaşayan Esra Hankulu önceki gün arkadaşları Furkan G. (18), Dilan C. (20) ve sevgilisi Ümitcan Uygun ile evinde toplandı.
Gece geç saatlere kadar alkol alan Hankulu ile Uygun, aynı odada kaldı. Dün sabah odasında hareketsiz halde bulunan ve ağzından kan gelen Hankulu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bunun üzerine evi saat 11.00'da terk eden Uygun ile Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.
DARP İZİ YOK
Esra Hankulu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda darp izine rastlanmadı.
Acil tıp teknisyeni olan Esra Hankulu'nun bir yıldır yalnız yaşadığı belirlendi. Yanında telefonunun olmaması ise dikkat çekti.
SAKİN BİR KIZDI
Esra Hankulu'nun komşusu Enver Gündüz, "Sakin ve efendi biriydi. Kendi halinde yaşıyordu" açıklaması yaptı.