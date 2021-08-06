Tamamen duygusal! Bill Gates'tan Jeffrey Epstein itirafı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 131 milyar dolarlık servetiyle dünyanın üçüncü zenginiydi. Eşi Melinda ile 27 yıllık evliliğini geçen hafta bitirdi. Boşanma nedeni olarak pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile dostluğu gösterildi. Önceki gün CNN'deki canlı yayına katılan Gates'ten pişmanlık itirafı geldi. "Onun küresel sağlık fonumuz için bağış sağlamasını umuyordum. Bunun gerçekleşmeyeceğini gördüğümde ilişki sona erdi. Çok pişmanım" dedi.
Bill Gates, Epstein ile sevgilisi Ghislaine Maxwell'in ABD'deki lüks malikanede düzenlediği partilere katılmıştı.
Bill Gates, Epstein ile sevgilisi Ghislaine Maxwell'in ABD'deki lüks malikanede düzenlediği partilere katılmıştı.