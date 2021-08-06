Oxford mezunu jet pilotu Fatih Düzgün Antalya Manavgat'taki yangını söndürmek için gönüllü oldu

"PİLOT OLMASAYDIM DA ELİME KAZMA KÜREK ALIR, ALEVLERLE MÜCADELE EDERDİM"

Yangın söndürme uçağında Ukraynalı ekiple yangın koordinasyon merkezi yetkililerin irtibatlarını sağladığını anlatan Düzgün, "Böyle bir görevi düşünmeden kabul ettim. Yeşil vatanı korumak için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de elimden gelen en büyük desteğin bu olacağını düşündüm. Yangının bittiği güne kadar çalışmaya devam edeceğim. Pilot olmasaydım da yangının yayılmasını engellemek için elime kazma kürek alır, alevlerle mücadele ederdim." ifadelerini kullandı.