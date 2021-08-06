Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor! Hazırlıklar başladı

Bu ay içinde tekne ve ağların tüm bakımlarının sona ereceğini dile getiren Karadeniz, 20 Ağustos itibarıyla da onarılan ağların teknelere alınacağını anlatarak, "Çalışmalar imece usulü yoğun sıcak altında devam ediyor. Çalışma şartlarının zorlu olmasına rağmen balıkçılarımızın hepsinde yeni sezon heyecanı var." dedi. Karadeniz, yeni sezonda da palamut avının geçen sezon gibi yine yoğun olmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Hamsi ve lüferden yana beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Karadeniz, amaçlarının en ucuz şekilde halka balıkyedirmek olduğunu, bunun için yeni sezonda da ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.