İstanbul'daki deniz göl ve barajlarda balık ve yengeç ölümlerinin nedeni belli oldu! Kirlilik-oksijenin azalması

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay Silivri sahili, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölü ile Ömerli ve Alibeyköy barajlarında gerçekleşen balık ve yengeç ölümleri sonrası çalışma başlattı.
Ölümlerin gerçekleştiği noktalarda su ile yengeç ve balıklardan numuneler alınarak inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin sonunda, Küçükçekmece Gölü'nde kirlilik nedeniyle azalan oksijen, Ömerli'de azalan su miktarıyla birlikte sudaki oksijendeki kayıplar, Büyükçekmece Gölü'nde ise müsilajla birlikte sudaki debinin azalması sonucu yine oksijen yetersizliğinden balık ölümleri gerçekleştiği tespit edildi. Silivri'de de yengeç ölümleri nedeniyle sudan alınan numuneler de incelendi. İncelemenin sonucunda yakın çevrede görülen müsilajın sudaki oksijen değerini düşürdüğü tespit edildi.
"KİMYASAL VEYA TOKSİKOLOJİK BİR ŞEY TESPİT EDİLEMEDİ"
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yapılan çalışmaları anlatan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Son günlerde biliyorsunuz çeşitli iç sularımızda balık ölümleri gerçekleşti. Bunlar Pendik Ömerli'de meydana gelen balık ölümlerinde, Ömerli içme suyu havzası biliyorsunuz, orada kademeli bir geçiş vardı. Oradaki su miktarının azalmasına bağlı kimyasal oksijen yetersizliği olmuş. Çünkü su azalmasına bağlı üstte bir yosun tabakası oluşuyor, bu da oksijen yetersizliğine meydana getiriyor. Ona bağlı öldükleri tespit edildi, alınan su ve balık numunelerinde. Her hangi bir kimyasal veya toksikolojik bir şey tespit edilemedi. Balıklarda da pestisit tespit edilemedi" dedi.