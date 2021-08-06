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    • Yaşam
    • 06.08.2021 13:47
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    • 06.08.2021 13:47
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    Mavi kart nasıl alınır? Mavi kart nedir, başvurusu nereden yapılır? Avantajları…

    Toplu taşımayı kullanan binlerce kişi Mavi kart nasıl alınır? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Farklı akbil çeşitleri şartları bağlı olarak çıkartılabiliyor ve başvurunun kabul olması için şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Peki İstanbul mavi kart nedir, başvurusu nereden yapılır? Mavi karttan kimlerin yararlanabildiği ve avantajlarına dair bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Mavi kart nasıl alınır?

    Mavi kart nasıl alınır? İstanbul mavi kart nedir, başvurusu nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her gün olmak üzere sürekli toplu taşıma kullanırken akbillerini aylık yükleme şeklinde çıkarmayı tercih ediyor. Aylık akbil olarak da adlandırılan Mavi kart bu noktada en çok başvurular çeşit. Vatandaşların merak ettiği tüm bilgileri haberimizde…

    MAVİ KART NEDİR, NASIL ALINIR?

    Mavi kart olarak da bilinen aylık İstanbulkart yani eski adıyla akbil; Abonman bedeli ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen aylık abonman yüklenerek kullanılan "istanbulkart" türüdür. Aylık abonman yüklemesinin yanısıra normal TL yüklemesi yapılarak da kullanılabilen kişisel karttır.

    Mavi Kart almak için nüfus cüzdanı, (ehliyet ya da pasaport da dahil) kimlik kartınız ve 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile beraber size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne başvurarak alabilirsiniz. Online başvuru yapmak için (https://bireysel.istanbulkart.istanbul/) bağlantı linkine tıklayarak İETT'nin kendi sitesi üzerinden üye olup, online başvuru yapabilirsiniz. Online başvuru formunu doldurduktan sonra ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz.

    Online başvuru formunu doldurduktan sonra kurum tarafından PTT'ye teslim edilen kartınız, yine PTT aracılığı ile adresinize teslim edilmektedir. Gönderi numaranız ile PTT gönderi sorgulama sayfasından (http://gonderitakip.ptt.gov.tr) kartınızın teslim sürecini de takip edebilirsiniz.

        Birinci dereceden akrabaların da kart sahibi yerine başvuruda bulunabildiği Mavi kart ücreti, ilk defa alanlar için 10 TL'dir. Mavi kartı kaybedenler 20 TL Mavi kart ücreti ödemek zorundadır.

        AYLIK MAVİ KART AKBİL YÜKLEME NE KADAR?

        Mavi Kart aylık abonelik ücreti 317 TL'dir.
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