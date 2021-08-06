Mavi kart nasıl alınır? Mavi kart nedir, başvurusu nereden yapılır? Avantajları…

Mavi Kart almak için nüfus cüzdanı, (ehliyet ya da pasaport da dahil) kimlik kartınız ve 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile beraber size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne başvurarak alabilirsiniz. Online başvuru yapmak için (https://bireysel.istanbulkart.istanbul/) bağlantı linkine tıklayarak İETT'nin kendi sitesi üzerinden üye olup, online başvuru yapabilirsiniz. Online başvuru formunu doldurduktan sonra ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Online başvuru formunu doldurduktan sonra kurum tarafından PTT'ye teslim edilen kartınız, yine PTT aracılığı ile adresinize teslim edilmektedir. Gönderi numaranız ile PTT gönderi sorgulama sayfasından (http://gonderitakip.ptt.gov.tr) kartınızın teslim sürecini de takip edebilirsiniz.