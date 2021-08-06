Giresun'un Espiye ilçesinde bugün öğle saatlerinde fındık işçilerinin kaldığı eski ahşap binanın bir kısmı çöktü. Olayda 10 fındık işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Adabük köyünde fındık işçileri kaldıkları ahşap binaya öğle saatlerinde yemek için geldi. Evin mutfak kısmında sofraya oturan 10 kişi binanın ahşap bölümünün çökmesi sonucu çeşitli yerlerinde yaralandı. Yaralılar Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Yaşam
- 06.08.2021 15:31
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- Son Güncelleme:
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- 06.08.2021 15:31
Giresun'da fındık işçilerinin konakladığı yapı çöktü: 10 yaralı
Gİresun'da içerisinde fındık işçilerinin bulunduğu eski bir ahşap binanın bir kısmı çöktü. Olayda bina içerisinde bulunan 10 fındık işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde bugün öğle saatlerinde fındık işçilerinin kaldığı eski ahşap binanın bir kısmı çöktü. Olayda 10 fındık işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı.