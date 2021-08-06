Antalya Manavgat'taki yangında en unutulmaz olay! "Atıver oğlum beni' dedim 'Ölürüm ama seni bırakmam' dedi"

Manavgat'taki orman yangınının ikinci günü, Kepezbeleni ile aralarında bir dağ bulunan Değirmenli Mahallesi'ne alevler, saat 01.00 sıralarında ulaştı.
Kimsenin yangının mahalleye gelebileceğini beklemediği 29 Temmuz gecesi, evlerinden çıkamayan Osman (53) ve Şehri Gardaş çifti hayatını kaybetti.
Aynı mahallenin Delioğlanlı mevkisinde Hasan Yılmaz, eşi Aysun Yılmaz'ın uyandırması sonucu, iki çocuğu ve annesi Hatice Yılmaz ile birlikte yangından kaçarak kurtuldu.
O geceyi anlatan Aysun Yılmaz, kendilerine uzak bölgelerdeki yangınlar nedeniyle uyuyamadığını ve çatıda oturduğunu belirterek, "Çatıda otururken bir araç gördüm, yukarı taraftan geliyordu ve o taraf dağlık, ne işi vardı oralarda bilmiyorum. Sonra dumanı hissetmeye başladım ve duman çoğaldı.