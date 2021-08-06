Antalya Manavgat'taki yangında en unutulmaz olay! "Atıver oğlum beni' dedim 'Ölürüm ama seni bırakmam' dedi"

Annemi sırtıma aldım, koşarak aşağı indim. Annem sırtımdaydı, dağlık alanda koşarken dört kez düştüm. Dizim yaralandı. Yola indiğim zaman bir araba denk geldi, alev arabaya yetişiyordu. Çok hızlıydı, inanılmaz hızlıydı. 150 kadar tavuk vardı, yandı" diye konuştu.

"ATIVER OĞLUM BENİ, DEDİM"

Oğlunun sırtına alarak 600 metre uzaklıktaki yola kadar taşıyıp kurtardığı Hatice Yılmaz, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Saatin kaç olduğunu bilmediğini, gelininin aşağı inerek kendisini uyandırdığını anlatan Hatice Yılmaz, şöyle konuştu: "Ben aşağıda, bunlar yukarıda yatıyordu, gelin geldi, 'Kalk ana, sen şimdi dumandan öleceksin' dedi. Yukarı beni çıkardı.