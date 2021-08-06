CZN Burak öldü mü sorusu hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artışa geçti. Binlerce kişi yaşanan son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. Peki, CZN Burak öldü mü? CZN Burak son dakika trafik kazası mı yaptı? Burak Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
CZN BURAK ÖLDÜ MÜ?
CZN Burak öldü mü iddiası gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca CZN Burak'ın trafik kazası yapıp yapmadığına ilişkin bir son dakika açıklaması yapılmadı.
İşte CZN Burak'ın hayatı hakkında bilgiler;
BURAK ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınıyor.
Burak Özdemir, sosyal medyada bilinen adıyla CZN Burak, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı.