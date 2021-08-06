CZN Burak öldü mü? CZN Burak son dakika trafik kazası mı yaptı? Burak Özdemir kimdir, kaç yaşında?

CZN ADI NEREDEN GELİYOR?

Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkışını şu sözlerle dile getirmişti: Laleli'de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı.