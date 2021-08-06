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    • 06.08.2021 17:02
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    CZN Burak öldü mü? CZN Burak son dakika trafik kazası mı yaptı? Burak Özdemir kimdir, kaç yaşında?

    CZN Burak öldü mü sorusu özellikle son saatlerde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları CZN Burak'ın trafik kazası yapıp yapmadığını merak ediyor. Peki, CZN Burak öldü mü? CZN Burak son dakika trafik kazası mı yaptı? Burak Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

    Burak Özdemir kimdir, kaç yaşında?

    CZN Burak öldü mü sorusu hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artışa geçti. Binlerce kişi yaşanan son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. Peki, CZN Burak öldü mü? CZN Burak son dakika trafik kazası mı yaptı? Burak Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

    CZN BURAK ÖLDÜ MÜ?

    CZN Burak öldü mü iddiası gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca CZN Burak'ın trafik kazası yapıp yapmadığına ilişkin bir son dakika açıklaması yapılmadı.

    İşte CZN Burak'ın hayatı hakkında bilgiler;

    BURAK ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınıyor.

    Burak Özdemir, sosyal medyada bilinen adıyla CZN Burak, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı.

        Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

        CZN Burak, Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü haline geldi.

        CZN ADI NEREDEN GELİYOR?

        Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkışını şu sözlerle dile getirmişti: Laleli'de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı.

            Osmanbey'de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey'e bırakıyordum. 'Bana 'cezen' deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır.
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            Haberler Yaşam CZN Burak öldü mü? CZN Burak son dakika trafik kazası mı yaptı? Burak Özdemir kimdir, kaç yaşında?