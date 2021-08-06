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    • Yaşam
    • 07.08.2021 00:15
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    • 07.08.2021 00:15
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    Adıyaman'da seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın!

    Son dakika haberleri... Adıyaman’da, seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alarak yanması paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otobüste maddi hasar meydana geldi.

    İHA
    Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın!

    Adıyaman'da, seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alarak yanması paniğe neden oldu.

    BİR ANDA ALEV ALDI
    Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında seyir halinde olan Nedim S. idaresindeki 02 H 0027 plakalı şehir içi yolcu taşıyan otobüsün alt kısmında yangın meydana geldi. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı durdurarak yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

    OTOBÜSTE HASAR MEYDANA GELDİ
    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda soğutma gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otobüste maddi hasar meydana geldi.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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