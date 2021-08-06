15 yaşındaki Mert, Joseph Haydn Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı (Yurttan haberler)

Bursalı piyanist Mert Hakan Şeker (15), katıldığı uluslararası yarışmalarda çok önemli ödüller aldı. Yeteneğiyle Avusturya'daki Joseph Haydn Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.
İSTANBUL 38 DERECE
İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Yüksek nem de bunalttı. Yağışlı ve serin hava yarın geliyor.
KAHVEDE AŞI FARKI
Ankara'da aşı olmayanlar kahvelere alınmadı. Birçok tartışma yaşandı.
100 YILLIK CEPHANE
Diyarbakır'daki kazıda bir duvardan 782 el bombası çıktı. 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı anlaşıldı.
ENGELLİ NARGİLE!
Düzce'de engelli okulunda öğretmenler sınıfta nargile keyfi yaptı. Utanmadan fotoğraf paylaştı. Soruşturma açıldı.
SİLAH KONUŞTU
Bursa'da İbrahim S, eski eşi Gülfem Alay'ı sokakta durdurdu. Sohbet önerisinde bulundu. Genç kadın uzaklaşmak isteyince de başından vurdu.
İSTANBUL 38 DERECE
İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Yüksek nem de bunalttı. Yağışlı ve serin hava yarın geliyor.
KAHVEDE AŞI FARKI
Ankara'da aşı olmayanlar kahvelere alınmadı. Birçok tartışma yaşandı.
100 YILLIK CEPHANE
Diyarbakır'daki kazıda bir duvardan 782 el bombası çıktı. 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı anlaşıldı.
ENGELLİ NARGİLE!
Düzce'de engelli okulunda öğretmenler sınıfta nargile keyfi yaptı. Utanmadan fotoğraf paylaştı. Soruşturma açıldı.
SİLAH KONUŞTU
Bursa'da İbrahim S, eski eşi Gülfem Alay'ı sokakta durdurdu. Sohbet önerisinde bulundu. Genç kadın uzaklaşmak isteyince de başından vurdu.