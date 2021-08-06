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    15 yaşındaki Mert, Joseph Haydn Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı (Yurttan haberler)

    15 yaşındaki Mert Hakan Şeker, yeteneğiyle Avusturya'daki Joseph Haydn Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan haberler...

    Aferin Mert
    Bursalı piyanist Mert Hakan Şeker (15), katıldığı uluslararası yarışmalarda çok önemli ödüller aldı. Yeteneğiyle Avusturya'daki Joseph Haydn Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.

    İSTANBUL 38 DERECE
    İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Yüksek nem de bunalttı. Yağışlı ve serin hava yarın geliyor.

    KAHVEDE AŞI FARKI
    Ankara'da aşı olmayanlar kahvelere alınmadı. Birçok tartışma yaşandı.

    100 YILLIK CEPHANE
    Diyarbakır'daki kazıda bir duvardan 782 el bombası çıktı. 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı anlaşıldı.

    ENGELLİ NARGİLE!
    Düzce'de engelli okulunda öğretmenler sınıfta nargile keyfi yaptı. Utanmadan fotoğraf paylaştı. Soruşturma açıldı.

    SİLAH KONUŞTU
    Bursa'da İbrahim S, eski eşi Gülfem Alay'ı sokakta durdurdu. Sohbet önerisinde bulundu. Genç kadın uzaklaşmak isteyince de başından vurdu.

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    Utanmasalar kadın muhabiri dövecekler
    Haberler Yaşam 15 yaşındaki Mert, Joseph Haydn Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı (Yurttan haberler)