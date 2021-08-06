Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'tun ifadesi tüyler ürpertti...

Konya'da Mehmet Altun, geçen hafta 11 yıldır 'kedi' yüzünden husumetli olduğu Dedeoğulları ailesini katletti. Saldırıda Yaşar, eşi İpek (62), Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları (35) can verdi.
Katil, 5 günlük firarın ardından önceki gün saklandığı mezarlıkta cinayeti işlediği kıyafetlerle enselendi.
İfadesi şaşkına çevirdi: Eve belediye yetkilisiyim diye girdim. Maskemi indirince beni tanıdılar. Uzlaşmak istemiştim. Üzerime yürüyünce hepsine ateş ettim.
Katil, 5 günlük firarın ardından önceki gün saklandığı mezarlıkta cinayeti işlediği kıyafetlerle enselendi.
İfadesi şaşkına çevirdi: Eve belediye yetkilisiyim diye girdim. Maskemi indirince beni tanıdılar. Uzlaşmak istemiştim. Üzerime yürüyünce hepsine ateş ettim.