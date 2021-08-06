ABD ve Fransa adını finale yazdırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ABD, Avustralya'yı 97-78 yenerek ilk finalist oldu. ABD'den Kevin Durant 23 sayıyla maçın yıldızı oldu. Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 4. kez finale yükseldi. Fransa, Slovenya'yı 90-89 mağlup ederek finale yükseldi ve ABD'nin rakibi oldu.
BAYRAK YARIŞLARINDA DİSKALİFİYE EDİLDİK!
Erkekler 4x100metre bayrak yarışı elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Milli Takım, diskalifiye edildi. Yarışı 39 saniyede tamamlayan milli takım, gerçekleştirilen kontrollerde ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.
SERGE AKA İMZALADI
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Serge Aka'yı resmen kadrosuna dahil etti. Önceki gün prensipte anlaşılan Fildişi Sahilli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
GİRESUNSPOR'A YENİ SPONSOR
Koçel Çelik Eşya Sanayi A.Ş, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'un forma sırt sponsoru olduğunu duyurdu. Sponsorluk anlaşması Koçel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç ve Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in yer aldığı törende imzalandı.
FIRTINA'YA BAS DOST ÖNERİSİ
Trabzon'da forvet arayışları sürerken Bas Dost kulübe önerildi. Hollandalı golcünün Brügge ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
BAYRAK YARIŞLARINDA DİSKALİFİYE EDİLDİK!
Erkekler 4x100metre bayrak yarışı elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Milli Takım, diskalifiye edildi. Yarışı 39 saniyede tamamlayan milli takım, gerçekleştirilen kontrollerde ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.
SERGE AKA İMZALADI
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Serge Aka'yı resmen kadrosuna dahil etti. Önceki gün prensipte anlaşılan Fildişi Sahilli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
GİRESUNSPOR'A YENİ SPONSOR
Koçel Çelik Eşya Sanayi A.Ş, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'un forma sırt sponsoru olduğunu duyurdu. Sponsorluk anlaşması Koçel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç ve Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in yer aldığı törende imzalandı.
FIRTINA'YA BAS DOST ÖNERİSİ
Trabzon'da forvet arayışları sürerken Bas Dost kulübe önerildi. Hollandalı golcünün Brügge ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.