Şafak vakti "Hayalet Araç" operasyonu! 15 bankadan 45 milyon TL'lik vurgun

15 BANKA BÖYLE DOLANDIRILDI

Araçların tescil işlemi tamamlandıktan sonra örgütün dolandırıcılık amaçlı kurduğu şirketler arasında 3-4 kez satış yaptı. Bu yöntemle araçların gerçekte var olduğu izlenimi verildi. Şirketler arası devir işlemi tamamlanmasının ardından bankalara araç kredisi için başvuruda bulundular. Bankaların kredi verirken araçlara rehin ekleyerek güvence altına aldıktan sonra milyonluk kredilerin suç örgütüne ait şirketlerin hesabına geçti.

Suç örgütü çekilecek kredileri garanti altına almak için birkaç kredi taksitini ödendi. Bu şeklinde bu bankalar nezdinde güven sağlandı. Örgüt, kredilerin tamamı çekildikten sonra taksitleri ödenmedi. Banka avukatlarının araçlara el konulması için arayışa girdiğin de ise şok manzara ile karşı karşıya kalarak araçların hayali olduğunu anlayarak dolandırıldıklarını anladılar.