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    • 05.08.2021 05:26
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    Son dakika: Ankara'da gece yarısı korkunç olay! Zorla araçtan indirildi başka bir araç çarptı

    Son dakika haberi... Ankara'nın Samsun yolu Kayaş mevkiinde gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kadını, henüz plakası öğrenilemeyen lüks siyah bir araç sol şeritte durarak zorla indirdi. Zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı.

    İHA
    Zorla araçtan indirildi başka bir araç çarptı

    Son dakika haberi... Ankara'nın Samsun yolu Kayaş mevkiinde gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi.

    İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kadını, henüz plakası öğrenilemeyen lüks siyah bir araç sol şeritte durarak zorla indirdi. Sol şeritten kaldırıma geçmek isteyen kadına Muhammed Doğukan K. yönetimindeki 06 HA 774 plakalı otomobil çarparak sağ şeride sürükledi.

    Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kaza sonrası sürücü Muhammed Doğukan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aday sürücü olan Muhammed Doğukan K.'nın 0.38 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da gece yarısı korkunç olay! Zorla araçtan indirildi başka bir araç çarptı