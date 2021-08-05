Konya'da 7 kişiyi öldüren cani Mehmet Altun yakalandı

Konya Meram'da geçen cuma günü Mehmet Altun (33), 2010 yılından beri kedi meselesinden husumetli olduğu Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gitti. Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. Katil, 6 gün sonra 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinin dağlık kesiminde yakalandı.