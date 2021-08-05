Kaybolan insanlık, Aksaray'da ortaya çıktı! (Yaşam haberleri)

Kaybolan insanlık, Aksaray'da ortaya çıktı! Günün kahramanı ise henüz 11 yaşındaydı... Olay, dün sabah saatlerinde yaşandı. Terzi olan babasına yardım eden Alihan Özbek (11), işe gitmek için evinden çıktı. Bu sırada yerde duran cüzdanla karşılaştı! Hemen polisi aradı. Ekipler içinde 3 bin 335 lira olan cüzdanın sahibi Samet Kılıç'a kısa sürede ulaştı. Büyük sevinç yaşayan Kılınç, Özbek'e 300 lira harçlık vermeyi de unutmadı. "Bugün düğünüm vardı. Telaştan cüzdanı düşürmüşüm. Bu yaşta böyle bir feraset göstermiş" açıklaması yaptı.

VAKA SAYISI 26 BİN 822

Türkiye'de dün 262 bin 48 Covid- 19 testi yapıldı. 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 96 oldu.

859 BİN LİRA DEVRETTİ

Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca 859 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 357'şer lira, 4+1 bilenler 371'er lira, 4 bilenler 33'er lira, 3+1 bilenler 19'ar lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

192 MİLYON DEVRETTİ

Çılgın Sayısal Loto'da 6+JOKER bilen olmayınca 192 milyon 146 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 416 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 613'er lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

ABLAMI KAÇIRDILAR

Aksaray'da üç çocuk annesi Zöhre Derya Taşkıran'dan 27 gündür haber alınamadı. Kardeşi Zehra Gül, imdat çağrısı yaptı: Kaçırıldığını düşünüyorum. Ablamın ölüm haberini almak istemiyorum.

TİKTOK TACİZİ

İstanbul'da TikTok fenomeni Fatma Kılıç, otoparkta kavgaya tutuştu. Tacize uğradım diyerek şikayetçi oldu.

MİLYONLUK YALAN

Üsküdar'da karakola giden İhsan A, 1 milyon lirasının çalındığını söyledi. Kanıt gösteremedi. Parayı kızlarla yediği belirlendi.

SON GÖREV

İzmir'de hırsızlık ihbarına giden ekip aracı, başka bir araçla çarpıştı. Ağır yaralanan polis memuru İbrahim Okçu kurtarılamadı.