Rihanna’yla çalışmaya hazırlanan Sevim Alan kimdir?

Sevim Alan, Sivaslı bir ailenin kızı olarak 10 Temmuz 1985'te Karabük'te dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde okuduktan sonra İzmir'de Tasarım Yönetimi eğitimi aldı. Ardından İstanbul'a dönüp Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Fakülteden 2012 yılında mezun oldu.



İç mimarlık alanında çalışırken, güzellik sektörüne geçiş yaptı. 2012 yılında bir kuaför salonu açtı. 2018 yılının sonunda Brow Palace adını verdiği bir şube daha hizmete soktu. İç mimar olmasının da sağladığı katkıyla mesleğinde kısa sürede yükseldi. Başarılı çalışmaları sonucunda 1 yılda 15 şube sayısına ulaştı.



Ünlü isimlerin tercih ettiği Sevim Alan, aralarında Bülent Ersoy ve İrem Derici'nin de bulunduğu çok sayıda sanatçının güzellik danışmanlığını yaptı. Çalışmalarını sosyal medyada paylaşan ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edinen Sevim Alan, bu sayede yurtdışında da adını duyurmayı başardı.



Alan'ı keşfeden son isim, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna oldu. Rihanna'nın ekibinden teklif alan Sevim Alan, sanatçıyla ortaklık kurmak üzere yakında ABD'ye gideceğini duyurdu. Bu gelişme, Sevim Alan'ın sektörde yıldızını daha da parlattı. Başarılı iş kadını, yakında ABD, İsviçre ve Azerbaycan'da akademi açıp güzellik sektörüne kalifiye elemanlar yetiştireceğini açıkladı.

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