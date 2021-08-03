Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.08.2021 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2021 14:56
    ABONE OL

    Malatya'da lastiği patlayan kamyon takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

    Malatya'da lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters döndü. Feci kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

    Lastiği patlayan kamyon takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

    Malatya'da lastiği patlayan kamyonetin yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.45 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. idaresindeki Ford marka 44 EJ 377 plakalı kamyonet, Sivas istikametine seyir halindeyken sol arka tekerinin patlaması sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak ters döndü.



    Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 35 yaşındaki Eser D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü ve araçta bulunan A.B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tüm dünya yanıyor! İşte son durum
    Haberler Yaşam Malatya'da lastiği patlayan kamyon takla attı: 1 ölü, 2 yaralı