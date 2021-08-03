Dayakla sözde şifa dağıttı! ABD'den gelenler bile var! Görüntüler dehşete düşürdü

MALA ALİ KÜRDİSTANİ'Yİ SAVUNANLAR İLE ŞİKAYETÇİ OLANLAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Ekipler, içeride çalışmalar yaparken, kapı önünde Mala Ali Kürdistani'yi bekleyenler ile Kürdistani'den şikayetçi olanlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Kürdistani'yi savunanlar 'Belki bize şifa verecekti neden şikayetçi oldunuz?' diyerek şikayetçi olan kişilere tepki gösterdi. Kendisinin de otizm hastası bir oğlu olduğunu belirten bir kişi, Kürdistani'yi bekleyenlere, 'Bilim var, ilim var. Bu sizin yaptığınız nedir?' diyerek bağırdı. Aynı kişi Kürdistani'yi bekleyenlerden bazılarının maskelerini eliyle indirmeye çalıştı.

3 KİŞİ POLİS MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri, zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofis hakkında tutanak tuttu. Sözde tedavinin gerçekleştirildiği ofis zabıta ekiplerince mühürlendi. Bekleyenler, ofisin mühürlendiğini görünce ofis önünü terk etti. Ofiste çalıştığı belirlenen 3 kişi ifadesi alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Ofisten karakola götürülen 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Mala Ali Kürdistani'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.