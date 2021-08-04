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    • Yaşam
    • 04.08.2021 18:33
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    • 04.08.2021 18:36
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    İstanbul'da mesai bitti trafik başladı! | GÜNCEL YOL DURUMU

    Son dakika haberleri... İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor. Megakentte mesai saatinin bitimiyle trafik çilesi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'in üzerine çıktı. İşte güncel yol durumu...

    İstanbullunun çilesi bitmiyor!

    İstanbul'da, mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

    ANADOLUYA GEÇİŞTE YOĞUNLUK ARTTI
    D-100 Karayolu Edirne istikametinde Cevizlibağ ve Florya mevkilerinde, Basınekspres Yolu, TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik yoğunluğu arttı.

    Bazı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

    Kentin Anadolu Yakası'nda TEM Ümraniye ile Çamlıca mevkisinde trafiğin arttığı görülüyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre saat 18.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da mesai bitti trafik başladı! | GÜNCEL YOL DURUMU