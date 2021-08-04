Iraklı dolandırıcı, kendisini şifacı olarak tanıttı! Başakşehir'de ofis açtı! İyileşmek isteyen yüzlerce kişi kapısını çaldı. Tıp dünyası bile şaştı kaldı. Film gibi olay İstanbul'da yaşandı. 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye kaçtı! Kendisini şifacı olarak tanıtarak Başakşehir'de hastane açtı. Sosyal medyadan da tanıtımını yaptı. Ayakların altına sopayla vurarak hastalıkları sözde tedavi etmeye başladı!

Karşılığında ise bin 200 lira aldı! Yüzlerce kişi hastalığına şifa bulmak için Kürdistani'nin kapısını çaldı. Onlar arasında, çocukları otizmli olan aileler de vardı. Dolandırıcının, hastaları sözde tedavi ettiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı. O görüntülere şikayet yağdı. Polis, dün Başakşehir'deki ofise baskın yaptı. Sahtekar tıpçı bulunamadı. Ancak ofiste çalıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.