Erzincan'da posta güvercini yarışı yapıldı: 14 saatte bin 10 kilometre uçtu (Yaşam haberleri)

Erzincan'da posta güvercini yarışı yapıldı. Etkinliğe 700 güvercin katıldı! 2018 doğumlu Bold Pilot isimli güvercin, 31 Temmuz'da Erzincan'dan havalandı. Bin 10 kilometrelik yolu tam 14 saat 37 dakikada tamamladı. Bir rekora imza atan güvercinin eğitmenin Birol Şen "Şu an Türkiye'de bu hızda uçan güvercin yok. Bold Pilot Avrupa'daki yarışlara da katılacak" açıklaması yaptı.

SU HALE BAK

Bursa'daki Uluabat Gölü, güzelliği ile büyüledi. Yüzlerce yıl göç yolu üzerindeki kuş türlerini misafir etti. Ancak o da hem küresel ısınmaya hem de çevre kirliliğine yenildi. Artan kirlilik ve sıcaklık artışından dolayı gölde alg patlaması meydana geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nurhayat Dalkıran "Göl etrafındaki yerleşim yerlerinden, sanayiden kaynaklı kirlendi. Arıtma tesisi yapıldı ama temizlenmesi uzun sürecek" dedi.

GÜZEL ANLAŞMA

Londra'da yaşayan Seda Ozen, University College London'da güzellik uzmanlığı eğitimi aldı. Ardından Londra'da "Seda Beauty Salon" adında güzellik salonu aştı. Mesleğinde 12 yılı geride bırakan Ozen'in başarısı dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce'un da dikkatinden kaçmadı. Öyle ki Beyonce, Ozen ile ortaklık kurmak için çalışmalara başladı. Teklifi değerlendirdiğini açıkladı.

15 MiLYON DEVRETTi

6 bilen çıkmayınca 15 milyon 97 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 980'er lira, 4 bilenler 604'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.