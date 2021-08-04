Azra cinayetindeki yeni detaylar kan dondurdu: Katil Mustafa Ayhan, Azra’nın başını uçurumdan atmış!

Türkiye, Antalya Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) cinayetine kilitlendi. Haytaoğlu'nu evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda beş parçaya ayırıp valizle ormana gömen 1 çocuk babası emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın (48) yıllar önce boşandığı öğrenildi.

BAŞ KISMI BULUNAMADI

Caninin itirafları kan dondurdu. Ağaç testeresi ve bıçakla Azra'nın bedenini parçaladığını söyleyen Ayhan, ceset parçalarını üç ayrı seferde evden çıkardığını anlattı. Kızın başını uçurumdan attığını, kolları ve bacakları ile gövdesini ormanda çalıların arasına bıraktığını belirtti.

Cesedin başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. DNA örneği veren gözü yaşlı baba Mustafa Haytaoğlu "Kızım kafede çalışırken oraya otomobille gelip tanışıyor. Hastaneye götürme bahanesiyle kandırıyor. Evinde öldürüyor. Adam bir nevi avcı" dedi.

GAZETECİ OLACAKTI

Azra'nın en büyük hayalinin gazeteci olmak olduğunu söyleyen halası Medine Haytaoğlu, "Ezilen kadınların sesi olacağım demişti" diye konuştu. Ablası Ezgi Haytaoğlu ise "Eğlenmeyi çok severdi. Astım hastasıydı, Covid olunca psikolojisi bozulmuştu. Bana son mesajı abla bir arkadaşımın evine geldim, beni merak etme oldu" dedi.

KAMERAYA YAKALANDI

Cani, parçalara böldüğü genç kızın cesedini askılı çantasına yerleştirdi. Evden çıkarken kameralara böyle yakalandı. "Olayı planlamadım" yalanını attı.

Erdoğan ÖZTÜRK-Yunus EMRE KAVAK